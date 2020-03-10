Москва, , 09:55 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов видит перспективы для перезагрузки промышленности, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Мы имеем уникальный шанс для перезапуска собственной промышленности. Новая экономическая ситуация в мире вкупе со стремительным распространением коронавируса могут привести к постепенному закрытию и сокращению рынков большого количества государств», — рассуждает Миронов.

За этим последует разрыв производственных цепочек в самых разных отраслях мировой промышленности, а это уже можно использовать для перезагрузки собственного производства, импортозамещения и создания новых рабочих мест, полагает Миронов.

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