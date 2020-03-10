Москва, , 09:52 — REGNUM Арбитраж Москвы получил исковое заявление от банка «Международный финансовый клуб» к трём компаниям из Подмосковья, зарегистрированным по одному адресу. Сумма претензий превышает 1,1 млрд рублей, но дело пока не принято к производству. Суд оставил иск до 30 марта 2020 года без движения из-за недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к компаниям из Одинцово — ООО «Юшел Груп», ООО «Диприз» и ООО «Держава Молодая-М» поступило 28 февраля 2020 года. Сумма иска составляет 1 108 088 265,78 рубля. Помимо долга, истец требует наложить взыскание на некое имущество. Его состав не сообщается.

Иск оставлен без движения из-за отсутствия квитанции об уплате госпошлины. Подробности иска пока неизвестны.

В 2014 году все три компании-ответчика фигурировали в судебном споре, в котором группа юрлиц оспаривала отказ администрации Одинцовского района в выдаче разрешений на установку рекламных конструкций и об обязании выдать документ. Спор по делу был прекращён до вынесения решения.

«Юшел Груп» по основному виду деятельности — рекламное агентство и работает с 2002 года. ООО «Держава Молодая-М» работает в сфере недвижимости с 2001 года. Обе компании имеют общего совладельца — Романа Польского, которые также владеет ООО «Диприз медиа»

Компания «Диприз» — ответчик по иску банка создана в 2006 году для работы в сфере недвижимости.

Напомним, банк-истец был учреждён в декабре 1993 года в Москве, имеет филиалы в Якутске, Новосибирске и Пятигорске. Уставный капитал банка превышает 5,579 млрд рублей. По данным ЦБ РФ, на конец декабря 2018 года 83,63% акций принадлежало Михаилу Прохорову. Ещё 6,5% акций владела Екатерина Игнатова и 9,8% принадлежало кипрской компании «ONEXIM HOLDINGS LIMITED», конечным бенефициаром которой указан Прохоров.