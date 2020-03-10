Уфа, , 09:55 — REGNUM В Башкирии создадут рабочую группу по развитию санаторно-курортных организаций. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона, 10 марта передает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы Башкирии, соответствующее распоряжение уже подписано. Рабочую группу возглавит первый заместитель руководителя администрации главы республики Ринат Баширов.

Отмечается, что члены рабочей группы будут контролировать продажи путевок и ценообразование.

По словам Радия Хабирова, чиновники проанализировали ситуацию в этой сфере и пришли к выводу, что государственное управление рекреационным потенциалом Башкирии утрачивается. Многие граждане хотели бы поехать в санатории, но высокая стоимость путевок не позволяет им получить оздоровительные услуги. Поэтому необходимо разработать такой механизм, при котором люди могли бы ездить на лечение.