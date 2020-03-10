Москва, , 09:51 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призывает правительство РФ сохранить цены на топливо и снизить НДС до 15%, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Главное, несмотря на ожидаемое снижение курса рубля, правительству за счет имеющихся резервов нужно добиться сохранения нынешней стоимости топлива на внутреннем рынке. Иначе повысятся цены продукты и товары первой необходимости и мы увидим рост инфляции», — заявил Миронов.

Вместе с этим было бы правильно сократить некоторые налоги, полагает он.

«Например, НДС с 20 до 15 процентов. Совсем недавно мы внесли на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект. Для экономики от этого будет большая польза, а люди за это скажут огромное спасибо», — указал депутат Госдумы.

Он уверен, что нельзя забывать о выполнении социальных обязательств, но никаких угроз здесь депутат не видит.

«Государство найдет для этого деньги при любых ценах на нефть», — уверен Миронов.