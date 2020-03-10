Пенза, , 09:51 — REGNUM Органам прокуратуры Пензенской области за 2019 год удалось добиться погашения долгов по заработной плате в размере около 144 млн рублей, восстановлены права более 6,13 тыс. работников. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По несвоевременной оплате труда выявлено около 3,5 тыс. нарушений закона. По итогу — 173 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 302 лица — к административной ответственности, в отношении 8 работодателей возбуждены уголовные дела. Направлено в суды около 2,7 тыс. заявлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В двух строительных организациях Пензы — ООО «Градтехстрой» и ООО «Титул» образовалась задолженность по заработной плате перед 19 работниками в сумме более 1,8 млн рублей.

Читайте также: Строительные компании в Пензе накопили крупные долги по зарплатам