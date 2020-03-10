, 09:43 — REGNUM На объекте «Арктик СПГ — 2» в ЯНАО будет использоваться не имеющая аналогов в мире буровая установка производства «Уралмаш НГО Холдинг» стоимостью почти 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Газпромбанк Лизинг».

Подписан договор лизинга между «Газпромбанк Лизинг» и международной нефтесервисной компанией «Эриэлл» на комплект блочно-модульной буровой установки серии БУ 6000/400 ЭК-БМЧ. Установка спроектирована специально для бурения газовых скважин глубиной до 6 тыс. метров в условиях Крайнего Севера.

«Инструмент лизинга даёт нам возможность быстро расширять и модернизировать парк бурового оборудования и более выгоден по сравнению с кредитом при привлечении субсидирования. Его легче реструктуризировать, а за счёт ускоренной амортизации он помогает нам более эффективно управлять оборотным капиталом», — подчеркнул генеральный директор «Эриэлл Нефтегазсервис» Виталий Докунихин.

Напомним, проект «Арктик СПГ — 2» — это проект «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ). Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2» является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу.