Нур-Султан, , 09:41 — REGNUM Пенсии и пособия в Казахстане проиндексируют с учетом новой экономической ситуации. Об этом 10 марта заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на заседании правительства.

По его словам, индексация будет проведена с учетом нового коридора инфляции. Министр отметил, что ослабление курса тенге потребует индексации некоторых расходов.

К таким расходам относится обслуживание долга правительства, обеспечение населения лекарствами, а также лечение граждан за рубежом, добавил Смаилов.

Напомним, 10 марта торги на Казахстанской фондовой бирже стартовали с резкого роста курса доллара США и юаня. Стоимость одного доллара выросла до 393,5 тенге, юаня — до 56,9 тенге.

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