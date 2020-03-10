Краснодар, , 09:36 — REGNUM На 20,2% увеличили выпуск игристых и шампанских вин по сравнению с 2018 годом в 2019 году производители Краснодарского края. Общий объём производства по итогам года составил 4,8 млн декалитров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края. По росту объёма производства шампанского Кубань занимает первое место в России, на краснодарских производителей приходится 36% рынка.

«Краснодарский край — ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, на Кубани находится треть всех виноградников страны и производится 48% российского вина и 36% российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%», — отметили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

За последние четыре года Кубань увеличила объём экспорта винодельческой продукции в 3,6 раза. В 2019 году вина Кубани отправлялись в 18 стран, в том числе впервые — в Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию, Канаду.