Москва, 10 марта 2020, 09:34 — REGNUM Ценовая война на нефтяном рынке России не даст ничего кроме убытков и углубления системного кризиса, считает профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM.
Последний сценарий, как подчеркнул эксперт, не самый вероятный, но исключить его нельзя. Вопрос в размерах пошлин. В целом же, по мнению Кагарлицкого, ценовая война на нефтяном рынке России не даст ничего кроме убытков и углубления системного кризиса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе совещания, которое проводил глава правительства России Михаил Мишустин, руководитель Минэнерго Александр Новак рассказал на переговорах в ОПЕК+ «российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала», но партнёры по ОПЕК приняли решение «о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».
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