Москва, , 09:34 — REGNUM Ценовая война на нефтяном рынке России не даст ничего кроме убытков и углубления системного кризиса, считает профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Некоторые аналитики объясняют начало ценовой войны РФ с Саудовской Аравией стремлением обанкротить производителей сланцевой нефти в США, — сказал он. — Если это так, то всё намного хуже, чем можно было бы предположить. Некоторые производства, конечно, будут законсервированы, но возобновят добычу, как только (и если) цена вернётся на удовлетворительный уровень. Зато ущерб, который в процессе понесёт экономика России, несопоставим с потерями нефтяного сектора США. Заметим, что сланцевая нефть в Америке производится для внутреннего рынка и оценивать её конкурентоспособность надо с учетом транспортных и логистических издержек импортёров. К тому же в США могут ввести импортные пошлины, защищая своих производителей».

Последний сценарий, как подчеркнул эксперт, не самый вероятный, но исключить его нельзя. Вопрос в размерах пошлин. В целом же, по мнению Кагарлицкого, ценовая война на нефтяном рынке России не даст ничего кроме убытков и углубления системного кризиса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе совещания, которое проводил глава правительства России Михаил Мишустин, руководитель Минэнерго Александр Новак рассказал на переговорах в ОПЕК+ «российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала», но партнёры по ОПЕК приняли решение «о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».

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