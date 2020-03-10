Сеул, , 09:37 — REGNUM В феврале 2020 года Южная Корея вернула своё первенство на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Согласно опубликованным данным, мировой объем судостроения составил 300 тыс. CGT или 18 судов, что в половину меньше, чем в январе текущего года.

В феврале текущего года общий объем судостроения Южной Кореи составил 200 тыс. CGT или 8 судов, что составляет 67% от мирового объёма судостроения.

На втором месте с показателем 60 тыс. CGT (четыре судна) занимают Филиппины, третье с показателем 30 тыс. CGT (одно судно) — Япония.

Отмечается, что в феврале китайские судостроительные компании получили один заказ на строительство контейнеровоза общим дедвейтом 8000 CGT.

В январе текущего года первенство на мировом рынке Занимал Китай с показателем 510 тыс. CGT (22 судна). По мнению экспертов, на сокращение промышленного производства китайских компаний оказал значительное влияние коронавирус нового типа.

В период с января по февраль 2020 года общий мировой объем судостроения составил 1,17 млн CGT, что на 76% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

CGT — Регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.