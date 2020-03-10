Москва, , 09:24 — REGNUM Сама по себе сделка ОПЕК+ — это была модель финансирования американской сланцевой промышленности, отдачи ей частично мировых нефтяных рынков. Потому что цена на нефть была комфортной, больше $60, а это примерно граница рентабельности и, соответственно, традиционно поставщики снижали свою долю и поставки, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист Михаил Хазин, комментируя обвал рубля и панику населения.

«Уже давно говорилось о том, что России необходимо от этой сделки отказаться (это обсуждалось где-то год назад). В конце концов мы отказались. Фактически это реализация того курса, который предложил президент Владимир Путин в своем послании на независимость России.

То есть Россия начала формировать свою собственную политику. Цены упали, но уже сегодня, 10 марта, начали расти. Тот минимум, который был 9 марта во многом был связан с панической ситуацией, с обвалом фондовых рынков, и он необъективен.

Цена на нефть растет и далее будет расти. И в это смысле ситуация нормализуется, Но она всё равно какое-то время будет ниже уровня, который нужен сланцевикам. В результате они опять отдадут России свою законную долю рынка. Цена на нефть всё равно вырастет. В этом смысле всё будет в порядке.

Другое дело, надо отметить, что, к сожалению, те элитные группировки, которые можно условно назвать либеральными, и которые не согласны с новой линией Путина, они вполне целенаправленно создают серьёзные проблемы. В частности, понять в пятницу (6 марта), что понедельник (9 марта) цены на нефть обвалятся — это было вообще без проблем, а на обвал нефтяных цен всегда происходит падения рубля.

В норме это компенсируется, потому что есть банки, которые выходят на рынок с долларами, есть биржи, есть Центробанк и Минфин РФ, которые могут выйти с долларами.

Но проблема состоит в том, что в России 9 марта был выходной день. И в результате на маленьком рынке Форекс (это маленький рынок с маленькими объемами) рубль резко упал, что вызвало панику среди населения.

Соответственно, паника среди населения дала возможность разного рода политически ангажированным силам говорит разные пакости. Например, вчера в интернете писали, что «Путин испортил людям майские праздники».

Это не смешно, потому что я твердо убежден то, что произошло 9 марта — это политика руководства Минфина и Центробанка, это фига в кармане, они не согласны с той политикой, которую предложил Путин по выходу из либерального консенсуса.

То есть Россия всходит в период когда не либеральная группа в российской элите наконец-то начинает брать власть в свои руки, и буквально первое их действие, абсолютно рациональное и абсолютно полезное с точки зрения России в целом, никаких то конкретных физических лиц, а именно России в целом, вызвало вот такую ситуацию.

Это очень напоминает истроию, как в 1994 году целенаправленно устроили «чёрный вторник» на валютном рынке. Нынешнее событие того же масштаба по содержанию.

Думаю, что в ближайшее время курс рубля в норму придет, тут уж Минфин и ЦБ РФ не рискнут, но негатив с точки зрения рейтинга президента, с точки будущего голосования по поправкам к Конституции РФ, с точки зрения общей ситуации в стране, он останется. Считаю, что виновные за создавшую ситуацию должны быть наказаны», — высказал своё мнение эксперт.

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