Нур-Султан, , 09:19 — REGNUM Стоимость бензина в Казахстане будет зависеть от спроса и предложения. Об этом 10 марта заявил министр энергетики республики Нурлан Ногаев, сообщает Tengrinews.kz.

Журналисты спросили министра о возможном снижении стоимости бензина в Казахстане. Однако Ногаев ответил уклончиво. Он сказал, что все НПЗ загружены полностью, и поводов для беспокойства нет.

Министр добавил, что государство уже несколько лет не занимается регулированием цен на топливо. Министерство энергетики обеспечивает НПЗ нефтью, а внутренний рынок — топливом, сказал Ногаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Национальный банк Казахстана поднял базовую ставку с 9,25% до 12%. Утренние торги на Казахстанской фондовой бирже начались с резкого роста курса доллара США до 393,5 тенге.

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