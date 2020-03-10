Москва, , 09:23 — REGNUM Декретный отпуск не окажет отрицательного влияния на карьеру женщины, если будет длиться не более 1,5 лет, считают 33% российских работодателей. Таковы данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

Каждый третий работодатель назвал отпуск длительностью 18 месяцев оптимальным для женщин, которые стали матерями, но не хотят терять карьерные перспективы. При этом 13% работодателей назвали допустимым декретный отпуск до девяти месяцев, а 9% — до полугода.

26% отметили, что любая продолжительность отпуска по уходу за ребенком не сказывается на карьерном росте.

По окончании декретного отпуска сменили работу 41% женщин. На прежней должности остались 26%, ещё 13% занялись фрилансом или собственным делом. Более высокую должность в своей компании заняли 7%, а 2% были понижены в должности.

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