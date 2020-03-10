Москва, , 09:16 — REGNUM Говоря о возможных последствиях падения курса рубля для граждан России, начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин на своей странице в Facebook, в частности, отметил, что простому человеку в данной ситуации абсолютно ничего не нужно делать:

« И ещё раз замечу, что можно любить и не любить Путина, но стоит оценивать ситуацию адекватно. Россия совершенно обоснованно и в своих интересах вышла из соглашения ОПЕК+. Никакой катастрофы нам не грозит, а спекулятивная паника сейчас на всех рынках. И из-за коронавируса и нефтяных изменений будет трясти, но в итоге все успокоится. Интересно это должно быть только трейдерам или владельцам больших капиталов. Так что апокалипсис отменяется». Александр Евсин И ещё раз замечу, что можно любить и не любить Путина, но стоит оценивать ситуацию адекватно. Россия совершенно обоснованно и в своих интересах вышла из соглашения. Никакой катастрофы нам не грозит, а спекулятивная паника сейчас на всех рынках. И из-за коронавируса и нефтяных изменений будет трясти, но в итоге все успокоится. Интересно это должно быть только трейдерам или владельцам больших капиталов. Так что апокалипсис отменяется».

Напомним, после того как на фоне резкого падения мировых цен на нефть курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что он пессимист и что падение рубля продолжится. По словам финансиста, падение рубля отразится на заграничных поездках, подорожают импортные товары: авто, и одежда, и техника.

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