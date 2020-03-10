Москва, 10 марта 2020, 09:16 — REGNUM Говоря о возможных последствиях падения курса рубля для граждан России, начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин на своей странице в Facebook, в частности, отметил, что простому человеку в данной ситуации абсолютно ничего не нужно делать:
Напомним, после того как на фоне резкого падения мировых цен на нефть курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что он пессимист и что падение рубля продолжится. По словам финансиста, падение рубля отразится на заграничных поездках, подорожают импортные товары: авто, и одежда, и техника.
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