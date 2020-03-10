Самара, , 09:04 — REGNUM Арбитраж Самарской области утвердил мировые соглашения, которые подписали московское ООО «НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект» и генпроектировщик нижегородского гидроузла — ООО «Техтрансстрой» (Самара). Двумя исками с последнего пытались взыскать многомиллионные долги, но часть претензий была отозвана. В итоге ответчику предстоит выплатить по соглашениям более 27,3 млн рублей. Третьим лицом в споре проходил заказчик проекта гидроузла — ФБУ «­Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из содержания судебных решений, утвердивших мировые соглашения, напрямую не ясно, касался ли спор проекта гидроузла. Анализ судебной документации позволяет сделать вывод, что компания-истец выступала в заказе на проектирование субподрядчиком.

По первому иску речь идёт о выплате 8 579 035 рублей 70 копеек задолженности, куда входит цена выполненных работ по договорам 119 и 121 от августа 2018 года. Также в материалах дела уточняется, что «ответчик подтверждает, что отказывается от претензий по срокам выполнения работ и требований по взысканию штрафов (пени) по договору 119 и 121, о которых он заявлял в рамках рассматриваемого дела в своём отзыве».

По второму делу утверждена сумма долга в размере 18 736 846 рублей 59 копеек — цена работ по договорам 117, 78 и 3, заключённым в период с июня 2018 по январь 2019 года. Долг проектировщики должны погасить до конца ноября 2020 года.

Напомним, в начале марта 2020 года по проекту низконапорного гидроузла разгорелся скандал. По факту хищения свыше 30 млн рублей, выделенных на проектирование, было возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Мошенничество» и «Отмывание денежных средств». Фигурантов в деле пока нет, расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы по строительству гидроузла затрагивают интересы сразу трёх регионов ПФО — Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии. Его строительство властями первого региона было заявлено как единственная альтернатива повышению уровня Чебоксарского водохранилища до проектных 68 метров. Планы строительства вызвали протесты у жителей, так как предполагалось затопление существенного земельного массива. Проект стоимостью 43 млрд рублей пока застопорился. В судах рассматриваются споры между заказчиком и проектировщиком.