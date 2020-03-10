Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM Курс доллара США по отношению к национальной валюте Казахстана — тенге вырос до 393,5. Такие данные приводит 10 марта Казахстанская фондовая биржа KASE.

Торги на фондовой бирже Казахстана стартовали с резкого повышения курса доллара. На выходные дни курс был установлен на уровне 382 тенге за доллар. Рост составил 11,28 тенге, или 3%.

Средневзвешенный курс юаня вырос на 3,6%, до 56,9 тенге. Торги по российскому рублю и евро пока не состоялись.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. В финансовом регуляторе объяснили резкое повышение ставки рисками на внешних рынках, которые вызваны падением мировых цен на нефть.

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