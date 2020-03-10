Пермь, , 08:57 — REGNUM В Перми в муниципальный бюджет планируют внести поправки. В изменениях речь идет по дополнительных расходах на реализацию проекта по реконструкции ул. Крисанова, сообщит издание «Business Class».

На строительство дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина предлагают выделить дополнительно 48,15 млн рублей в 2020 году, 182,35 млн рублей — в 2021 году и 534,57 млн рублей — в 2022 году.

Ранее на объект утвердили 2,7 млрд рублей в бюджете муниципалитета. Добавим, ул. Крисанова планируют продлить до шоссе Космонавтов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми суд признал незаконным постановление об изъятии частной земли — СМИ