Якутск, , 09:01 — REGNUM Независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM предложил рецепты оздоровления российской экономики после обвала цен на нефть и курса рубля.

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«Коронавирус триумфально движется по миру, охватывая новые страны и континенты. Богатые беднеют, люди болеют. Удар по мировой экономике эпидемия, едва начавшись, уже нанесла страшный.

Я предложил бы правительству России деноминировать рубль в 100 раз, тогда рубль станет номинально дороже доллара, как в советское время. В честь принятия новой Конституции и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сдерживать курс валюты равным: 75 копеек или 75 неденоминированных рублей за один доллар.

Потом следует объявить кредитную амнистию гражданам страны, освободив их от кредитной кабалы и похоронить Владимира Ильича Ленина, чтобы дух коммунизма навсегда покинул Россию», — предложил Юрий Данилов своё видение оздоровления российской экономики в связи с обвалом рубля и цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть марки Brent в фьючерсных контрактах на май выросли на 7,45%, до $36,92 за бочку. В фьючерсных контрактах на апрель цена нефти марки WTI подорожала на 6,87%, до $33,27 за бочку.