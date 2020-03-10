Москва, , 08:51 — REGNUM Объяснения российского правительства по поводу срыва сделки ОПЕК+ прокомментировал в своём телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский:

Никита Кричевский «Когда тебя нагибают и предлагают сократить производство не на 600 тыс. бар. в сутки, а сразу на 1,5 млн, и ты не соглашаешься, виноват ты и только ты. И хлопанья дверьми не было, расстались по-мирному, об этом скажет каждый, кто был в Вене на переговорах. С другой стороны, что мешает ОПЕК в одностороннем порядке сократить добычу? Что или кто?»

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Напомним, министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), впервые с конца 2016 года не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Сделка перестанет действовать с 1 апреля 2020 года. Это означает, что нефтедобывающие страны могут добывать любое количество нефти.

Уже 9 марта цены на нефть упали более чем на 30%. Курс доллара при этом превысил 75 руб., а евро — 85 руб. Ранее «Ведомости» со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного чиновника написали, что инициатором выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была не Россия, а Саудовская Аравия.

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