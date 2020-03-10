Москва, 10 марта 2020, 08:51 — REGNUM Объяснения российского правительства по поводу срыва сделки ОПЕК+ прокомментировал в своём телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский:
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Напомним, министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), впервые с конца 2016 года не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Сделка перестанет действовать с 1 апреля 2020 года. Это означает, что нефтедобывающие страны могут добывать любое количество нефти.
Уже 9 марта цены на нефть упали более чем на 30%. Курс доллара при этом превысил 75 руб., а евро — 85 руб. Ранее «Ведомости» со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного чиновника написали, что инициатором выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была не Россия, а Саудовская Аравия.
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