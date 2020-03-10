Свободный, Амурская область, , 08:48 — REGNUM В городе Свободный Амурской области в ближайшее время будет построен новый центр питания напряжением 110 киловольт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДРСК.

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Как говорится в сообщении ведомства, для строительства уже выбраны земельный участок и предварительная трасса для прохождения воздушной линии на 110 киловольт. В Минвостокразвития считают, что потребность Свободного в электроэнергии к 2024 году вырастет в два раза.

«Город Свободный и Свободненский район — в тройке лидеров муниципальных образований Приамурья по числу заявок на технологическое присоединение. Сегодня город становится промышленным центром нашего региона, а значит, развивается и социальная инфраструктура. Однако, энергомощности города исчерпаны, требуется строительство новых источников», — рассказали в ДРСК.

В прошлом году в Свободном и в Свободненском районе «Амурские электрические сети» построили порядка 40 км ЛЭП, установили 12 новых трансформаторных подстанций.

Как сообщало ИА REGNUM, новая линия электропередач введена в строй в Приморье.