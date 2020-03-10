Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM Национальный банк Казахстана на внеочередном заседании повысил базовую ставку с 9,25% до 12% с процентным коридором плюс-минус 1,5 процентных пункта. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что решение направлено на поддержание стабильных цен в условиях возросших внешних рисков. «Решение о повышении базовой ставки принято в ответ на резкое изменение ситуации в мировой экономике», — говорится в сообщении.

В финансовом регуляторе отметили, что денежно-кредитная политика препятствует распространению внешнего шока на экономику Казахстана.

Напомним, 9 марта 2020 года резко снизились мировые цены на нефть марки Brent. В течение дня котировки находились на уровне $31−36,5 за баррель. Падение цен связано с результатами переговоров на заседании ОПЕК+. Стороны не смогли прийти к общему решению по сокращению добычи нефти.

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