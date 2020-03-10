Тюмень, , 08:33 — REGNUM Регионы «тюменской матрёшки» — Ямал, Югра и Тюменская область — вошли в первую пятёрку экономически здоровых регионов по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс» по итогам 2019 года. Северные территории Уральского федерального округа уступили в рейтинге лишь Москве и Сахалину, сообщают «Известия».

Индекс экономического здоровья в Москве составил 98%, в Сахалинской области — 97%, в Тюменской области — 83%, на Ямале — 81%, в Югре — 80%.

В обзоре говорится, что сырьевые регионы, которыми являются территории «тюменской матрёшки», притягивают инвестиции, привлекают квалифицированные и мобильные трудовые ресурсы, что положительно влияет на уровень социально-экономических показателей на Ямале, в Югре и Тюменской области в целом.

Ещё одна территория Уральского федерального округа была упомянута в экспертном обзоре. Курганская область заняла шестое место в антирейтинге регионов с нездоровой экономической ситуацией, которые не могут прожить без поддержки.