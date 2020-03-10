Москва, , 08:26 — REGNUM Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», — сказал источник.

По словам другого чиновника, саудиты хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, не входящие в ОПЕК. Он напомнил, что сделка с ОПЕК не навсегда, и вопрос был только в моменте выхода из нее.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть начали испытывать давление после распространения коронавируса в Китае и ряде других крупных стран.

Страны — участницы соглашения ОПЕК+ попытались обсудить возможное дополнительное сокращение уровня добычи нефти, чтобы затормозить падение цен на нефть, но к согласию прийти не смогли.

В результате соглашение ОПЕК+ фактически развалилось, что означает, что нефтедобывающие страны могут добывать любое количество нефти.

Читайте также: Падение российского рубля вслед за ценами на нефть — все новости