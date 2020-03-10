Москва, , 08:23 — REGNUM В Москве около 21% городского бюджета 2020 года было направлено на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Об этом 10 марта сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Всего на эти цели в столице выделили 546,4 млрд рублей. Построили более 30 объектов, в их числе 13 зданий школ и детсадов, по шесть медицинских и спортивных объектов, восемь станций метрополитена, а также две линии МЦД, 11 км дорог. Возвели новые развязки, мосты и переходы.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, около 70% расходов программы направлено на развитие транспортной инфраструктуры. При этом к финансированию проектов привлекались и внебюджетные инвестиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в России составили рейтинг экономического здоровья регионов за 2019 год. Первое место заняла Москва.