Уфа, , 08:28 — REGNUM Субсидировать ставку по льготной ипотеке жилья в сельской местности начинают в Башкирии. Об этом 10 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По словам главы региона, горожане и жители сельской местности могут получить до трех миллионов рублей на покупку дома в селе по ставке 3% и расплачиваться на протяжении 25 лет. Первоначальный взнос при этом составит 10%.

Радий Хабиров отметил, что это является фактически длительной рассрочкой.

По его словам, во многих странах применяют такую практику, когда у людей есть возможность на протяжении нескольких десятилетий расплачиваться по минимальной ставке с кредитными учреждениями за жильё, в котором они проживают.

«Теперь эта возможность доступна и жителям Башкортостана», — отметил глава Башкирии.

По его словам, заявки уже начал принимать «Россельхозбанк». При этом список кредитных учреждений будет расширятся.

Глава региона особо отметил, что фермеры и работники сельхозпредприятий либо те, кто планирует работать на таких предприятиях, смогут получить суперльготную ипотеку по минимальной ставке 0,1%.

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