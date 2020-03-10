Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM Казахстан не планирует наращивать добычу нефти в связи с отсутствием договоренностей по сделке ОПЕК+. Об этом 10 марта заявил журналистам министр энергетики республики Нурлан Ногаев.

По его словам, Казахстан планирует придерживаться планов по добыче. В частности, по итогам 2020 года в стране планируют добыть 90 млн тонн нефти. В 2019 году этот показатель составил 90,5 млн тонн.

Ногаев напомнил, что сделка ОПЕК+ действует до 31 марта 2020 года. «18 марта будет проведена техническая комиссия, и там наверняка будут обсуждаться дальнейшие вопросы», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание с правительством республики, на котором обсуждалась мировая финансово-экономическая ситуация.

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