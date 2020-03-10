Москва, , 08:11 — REGNUM В России составили рейтинг экономического здоровья регионов за 2019 год. Исследование провели РА «Эксперт РА» и фонд «Росконгресс», пишет газета «Известия».

Наиболее здоровым регионом эксперты назвали Москву. По их оценке, индекс текущего уровня в столице составляет 98%. Следом идёт Сахалинская область (97%), а замыкает тройку Тюменская область (83%).

При этом Сахалинская область показала наилучшую положительную динамику благодаря инвестиционному проекту «Сахалин-1». Регион за год прибавил 59% и приблизился к Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край попал в список регионов с худшим экономическим здоровьем.