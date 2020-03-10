Санкт-Петербург, , 08:11 — REGNUM По итогам 2019 года на петербургском автопредприятии Toyota было собрано 74,8 тыс. автомобилей — на 1,5% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба «Тойота Мотор».

Такой результат производства новых авто стал лучшим в истории петербургского предприятия.

В 2019 году дилерами Toyota в России больше всего было реализовано моделей Camry. За год владельцами этого авто в стране стали 34 017 человек. Это на 0,9% больше, чем в предшествующий период. На втором месте по объему продаж среди машин бренда Toyota находится кроссовер RAV4. Его продажи в прошлом году в РФ составили 30 627 единиц (-1,7%).

В конце октября 2019 года состоялся запуск пятого поколения кроссовера Toyota RAV4. Новинка уже в декабре стала лидером в сегменте SUV © в России и установила исторический рекорд продаж на авторынке России.

Напомним, в 2019 году петербургский завод Toyota поставил на экспорт 8,9 тыс. машин, что на 18,7% больше, чем год назад. На данный момент автомобили предприятия продаются в Казахстане, Киргизии и Белоруссии.

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