Владивосток, , 08:07 — REGNUM Глава крупнейшей в России сети по продаже компьютерной и цифровой техники DNS Дмитрий Алексеев рассказал об обвале рубля и связанной с этим ситуации.

Читайте также: В Госдуме призывают не паниковать: РФ в зоне турбулентности

Глава DNS в социальной сети Facebook написал, что коронавирус не прошёл для мировой экономики без последствий, а из-за неудачной сделки между Россией и ОПЕК+ курс рубля начнёт падать.

«Паниковать уже поздно. Если спекуляции не ваша основная работа, то пытаться судорожно что-то покупать или продавать — не лучшая стратегия. На мой взгляд, оптимальная стратегия в кризис — думать о долгосрочных, а не о краткосрочных эффектах. Устойчивость сейчас важнее сиюминутных прибылей или убытков. Основные проблемы будут сейчас у тех предпринимателей, которые заходили в высоко рискованные проекты», — написал миллиардер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме призывают граждан не паниковать: Россия находится в зоне турбулентности.