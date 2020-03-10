Пермь, , 08:03 — REGNUM В Перми подвели итоги аукциона по благоустройству нижней части набережной Камы, сообщают СМИ.

На конкурс поступила только одна заявка — от компании «Техдоргрупп». Она признана соответствующей требованиям закупки, информирует издание Business Class.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй этап реконструкции набережной Камы оценили в 110 млн рублей. Заказчиком выступило МКУ «Пермблагоустройство».

Площадь благоустройства составит почти 30 тыс. квадратных метров. Исполнитель контракта должен озеленить территорию, обустроить спортивные площадки и оснастить их оборудованием, а также установить киоски, туалеты.

По данным СМИ, в начале марта барнаульская компания «КС-Строй» пожаловалась в антимонопольную службу на проведение этого аукциона. Сейчас вопрос рассматривается в УФАС по Пермском краю.

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