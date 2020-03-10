Сидней, Австралия, , 07:30 — REGNUM Пакет мер, призванных поддержать экономику Австралии на фоне вызванного эпидемией коронавируса падения роста мировой экономики, намерен принять премьер-министр страны Сотт Моррисон. Об этом глава правительства Австралии сообщил на конференции в Сиднее, сообщает Reuters.

«Наша цель заключается в том, чтобы сохранить людей на рабочих местах, сохранить бизнес и обеспечить более сильное восстановление», — заявил Моррисон.

По мнению премьера, последствия вспышки коронавируса могут стать более значимыми для экономики, чем глобальный финансовый кризис 2008 года.

Ранее о разработке пакета мер для поддержки экономики страны сообщил президент США Дональд Трамп.

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