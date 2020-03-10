Москва, 10 марта 2020, 07:30 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск государственной корпорации «Роскосмос» к её головному активу дивизиона — ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш». Последнее должно будет выплатить более 12,6 млн рублей пени из-за нарушения сроков по второму этапу одного из госконтрактов. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Требование госкорпорации на сумму свыше 25,8 млн рублей судом было снижено почти вдвое. Подробности спорного контракта неизвестны.
В остальной части иска было Роскосмосу отказано.
Как ИА REGNUM ранее сообщало, в декабре 2019 года госкорпорация проиграла спор «Техномашу» на сумму порядка 1,7 млн рублей. Тогда также шла речь о выплате неустойки по одному из государственных контрактов на сумму 560,59 млн рублей. Суд не нашёл нарушений при исполнении контракта.
Для справки: Компания «Техномаш» выпускает изделия в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса», федеральной космической программы страны, а также других программ, связанных с развитием системы ГЛОНАСС и российских космодромов. АО входит в состав Федерации космонавтики России и других альянсов.