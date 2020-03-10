Москва, , 07:30 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск государственной корпорации «Роскосмос» к её головному активу дивизиона — ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш». Последнее должно будет выплатить более 12,6 млн рублей пени из-за нарушения сроков по второму этапу одного из госконтрактов. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Требование госкорпорации на сумму свыше 25,8 млн рублей судом было снижено почти вдвое. Подробности спорного контракта неизвестны.

«Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение «Техномаш» (ОГРН 1 037 739 453 982, ИНН 7 715 012 448) в пользу государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ОГРН 115 770 012 502, ИНН 7 702 388 027) суммы пени за нарушение срока исполнения обязательства по этапу №2 согласно государственному контракту №922−0328/16/303 от 05.12.2016 года в размере 12 673 766 рублей 09 копеек», — отмечается в результативной части решения.

В остальной части иска было Роскосмосу отказано.

Как ИА REGNUM ранее сообщало, в декабре 2019 года госкорпорация проиграла спор «Техномашу» на сумму порядка 1,7 млн рублей. Тогда также шла речь о выплате неустойки по одному из государственных контрактов на сумму 560,59 млн рублей. Суд не нашёл нарушений при исполнении контракта.