Барнаул, , 07:01 — REGNUM Алтайский край попал в список регионов с худшим экономическим здоровьем. Об этом свидетельствуют данные за 2019 год, которые приводят «Известия» со ссылкой на совместный обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Россконгресс».

Авторы исследования отмечают, что за исключением Бурятии, положение которой не изменилось, улучшение экономического здоровья произошло во всех регионах. Тому способствовали замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат, а также активность строительного сектора. Но вместе с тем в исследовании отмечают, что в десятку антилидеров вошли Чечня (-49%), Алтайский край (-51%), Бурятия (-51%), Кабардино-Балкария (-53%), Курганская область (-54%), Забайкальский край (-55%), Калмыкия (-63%), Карачаево-Черкесия (-64%), Ингушетия (-66%) и Тува (-70%).

Слабое экономическое здоровье вышеперечисленные регионы демонстрируют из-за неимения значительного объёма сырья, — указывается в обзоре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года, согласно рейтингу регионов по уровню заработной платы, опубликованному РИА Новости, Алтайский край вошёл в число аутсайдеров, заняв 73-е место из 85 возможных. Статистики указывают, что это «во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента».

Читайте также: «Где-то густо, где-то пусто»: почему Алтаю не повезло с зарплатами