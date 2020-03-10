Хабаровск, , 06:56 — REGNUM Товары из Китая не подорожали из-за коронавируса в Хабаровском крае, а крупные торговые компании не испытывают тревоги по поводу возможного скачка цен.

По данным ИА Хабаровский край сегодня, в фирменном магазине Samsung старт продаж нового смартфона S20 начнётся в соответствии с планом: в середине марта. В сети «Связной» также не отметили роста цен на электронику.

А вот в фирменном магазине Apple предположили, что следующая партия товара придёт уже по новой, более высокой цене. Виной всему закрытие завода в Китае, после чего единственным местом в АТР, где производят сборку продукции этого бренда, остался Тайвань.

Нет ажиотажа и на рынке автошин и автозапчастей. Продавцы не исключают роста цен на летнюю резину, но связывают это не с коронавирусом, а с сезонным повышением. При этом продавцы отмечают, что никаких эксцессов на рынке автошин ожидать в связи с коронавирусом не стоит: в России производство этого товара очень развито, а сама РФ является лидером по производству сырья для этого товара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае эпидемия коронавируса постепенно сходит на нет, но инфекция распространяется по другим странам.