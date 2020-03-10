Москва, , 06:43 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны РФ к АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и взыскал «неустойку в размере 47 972 453 рубля 42 копеек». Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По иску о взыскании неустойки по контракту №1 718 187 301 252 412 121 022 464 от 29 апреля 2016 года, поданному в конце ноября 2019 года, истец просил свыше 502,893 млн рублей. Судом сумма претензий была снижена более чем в десять раз.

Напомним, у ведомства это не единственная претензия к заводу. Осенью 2019 года было подано шесть исков на разные суммы. Самый дорогостоящий — свыше 2,9 млрд рублей. Слушания по нему отложены на 11 марта 2020 года. Речь в споре пойдёт о взыскании задолженности.

Кроме того, 19 марта 2020 года суд начнёт рассмотрение иска завода к министерству. Заявление поступило 27 января 2020 года. Истец требует изменить один из госконтрактов, заключённых с Минобороны РФ, но пока неизвестно о каком именно идёт речь.