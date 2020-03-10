Пекин, , 06:29 — REGNUM Китай увеличит инфраструктурные инвестиции и снизит корпоративные расходы в секторе гражданской авиации в рамках мер по ускорению роста сектора, сообщили 9 марта в Администрации гражданской авиации Китая.

Фонд развития гражданской авиации будет субсидировать компании сектора при инвестировании в основные средства в рамках борьбы с последствиями эпидемии нового коронавируса COVID-19, сообщили в администрации.

Поддержка будет оказана при возобновлении целого ряда крупных проектов, а также при строительстве ключевой инфраструктуры вроде контроля за воздушным трафиком и поставок топлива. Авиалинии временно будут освобождены от выплаты взносов в фонд развития, в то время как финансовая поддержка будет оказана международным авиаперевозчикам.

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