Пекин, , 06:23 — REGNUM Китай снизит сборы за обслуживание портов с целью оптимизации бизнес-климата, а также ускорения развития логистических фирм, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Циркуляр был выпущен Министерством транспорта совместно с Национальной комиссией КНР по развитию и реформе. Сборы с грузов и за инфраструктуру безопасности будут снижены на 20% в период с 1 марта по 30 июня текущего года.

Данная мера, как ожидается, поможет предприятиям и грузоотправителям сэкономить 380 млн юаней (около $54,87 млн). Обязательные сборы за экстренное реагирования для грузовых судов кроме танкеров будут отменены.

Сотрудничество между портами и грузоперевозчиками, а также владельцами судов должно быть усилено, а операторы портов должны дать преференции малым и микропредприятиям, которые пострадали из-за вспышки нового коронавируса в стране.