Синин, Китай, , 06:16 — REGNUM Национальная комиссия КНР по развитию и реформе одобрила проект расширения аэропорта города Синина, столицы провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Инвестиции для третьей фазы расширения аэропорта Синина составили в общей сложности 9,7 млрд юаней ($1,4 млрд), сообщили в цинхайском отделении комиссии. Расширение включает в себя строительство рулежных дорожек, третьего терминала, а также увеличение стоянок для самолетов. Кроме того, будет построен всесторонний транспортный центр, который свяжет метро с железнодорожными магистралями и автомобильными дорогами.

Крупные инвестиции в авиационную инфраструктуру Цинхая идут в рамках программы «Пояса и пути», а также стратегии развития западных регионов Китая, которые традиционно являются самыми отсталыми.