Москва, 10 марта 2020, 06:12 — REGNUM Как повлияет на жизни граждан страны падение курса рубля, рассказал профессор РАНХиГС Юрий Юденков. Об этом передает издание «Вечерняя Москва».
По его словам, снизится покупательная способность потребителей. Цены на импортные товары также станут менее доступными для жителей России.
Финансист считает, что падение рубля продолжится.
Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, управляющий партнёр консалтинговой компании «Лавник и Партнеры», к.э.н. Роман Лавник считает, что курс рубля продолжит снижаться по отношению к доллару и евро.
Читайте ранее в этом сюжете: Рубль стабилизируется, «как только в Китае пройдет истерия»