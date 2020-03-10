Москва, , 06:12 — REGNUM Как повлияет на жизни граждан страны падение курса рубля, рассказал профессор РАНХиГС Юрий Юденков. Об этом передает издание «Вечерняя Москва».

«Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках», — сказал профессор.

По его словам, снизится покупательная способность потребителей. Цены на импортные товары также станут менее доступными для жителей России.

Финансист считает, что падение рубля продолжится.

Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, управляющий партнёр консалтинговой компании «Лавник и Партнеры», к.э.н. Роман Лавник считает, что курс рубля продолжит снижаться по отношению к доллару и евро.

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