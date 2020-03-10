Пекин, , 06:07 — REGNUM Индекс потребительских цен (CPI) в Китае, являющийся показателем инфляции в стране, за февраль вырос на 5,2% в годовом исчислении, сообщили 10 марта в Национальном бюро статистики КНР.

Данный показатель оказался в ладу с рыночными ожиданиями и несколько ниже 5,4% в январе. Цены на продукты питания выросли на 21,9% в годовом исчислении за прошедший месяц в связи с эпидемией нового коронавируса. А их доля в CPI Китая составила порядка трети.

Ограничение на перемещение людей и транспортировку грузов, а также закрытие предприятий на фоне эпидемии привели к тому, что сильно пострадал рынок снабжения продуктами питания. За первые два месяца года CPI в Китае вырос на 5,3% в годовом исчислении и на 3,7 процентных пункта относительно аналогичного периода годом ранее.