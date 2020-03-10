Владивосток, 10 марта 2020, 06:06 — REGNUM Российский инвестор проекта «Шамбала» в игорной зоне «Приморье» завершает строительные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Открытие нового игорно-развлекательного комплекса «Шамбала» ожидается в мае. Комплекс станет вторым объектом на территории игорной зоны. Он расположен возле озера Черепашье.
Сообщается, что объём инвестиций составил 8 млрд рублей.
«По информации регионального оператора проекта, монолитные работы здания завершены — готовность несущих и ограждающих конструкций 1−4 этажа составляет 100%», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге организаторы незаконных азартных игр попали в поле зрения правоохранителей.