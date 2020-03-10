Биробиджан, , 05:53 — REGNUM Резиденты территории опережающего развития «Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области вложили в реализацию своих проектов более 1,8 млрд рублей.

Читайте также: ТОРы на Дальнем Востоке способствуют оттоку денег, а не росту экономики?

Границы действующей с 2016 года единственной в Еврейской области ТОР врио губернатора Ростислав Гольдштейн планирует расширить под новые проекты, пишет ТАСС.

Всего резидентами было заявлено проектов на сумму порядка 13,6 млрд рублей. Как рассказала заместитель председателя областного правительства Галина Соколова, расширение будет происходить под проекты, связанные с горнодобывающей промышленностью, деревопереработкой и пищевой промышленностью. По условиям соглашений с резидентами вся инфраструктура проектов создаётся за счёт средств инвесторов.

«Резидентами освоено 1,853 млрд рублей, создано 151 рабочее место. Вместе с тем прорабатывается вопрос подключения к сетевой электроэнергии горно-обогатительного комбината компании «Дальграфит» для обеспечения предприятия электроснабжением для выхода на полную проектную мощность», — сказала Галина Соколова.

Как сообщало ИА REGNUM, экономисты ставят вопрос: чему способствуют ТОР Дальнего Востока больше — оттоку денег или росту экономики?