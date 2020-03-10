Санкт-Петербург, , 05:42 — REGNUM В ближайшее время в России стоимость автомобильного топлива может резко увеличиться. Такое мнение, комментируя обвал нефтяных цен и его последствия для российской экономики, высказал управляющий активами фонда WREF, соучредитель компании «Индиго Холдинг», эксперт по инвестициям Олег Кованен.

«Нефтяным компаниям необходимо будет отбивать свои убытки, а сделать это можно лишь на конечном продукте, то есть на топливе», — объясняет эксперт.

По его предположению, если в ближайшее время цена нефти не стабилизируется и продолжит падение, например, до 20 долл. за баррель, то 1 доллар в России будет стоить около 100 рублей. К этой же отметке может устремиться и цена 1 литра бензина А-95.

В этих «штормовых» условиях Кованен советует российским частным инвесторам держать накопления в наличных долларах, на валютных вкладах в зарубежных банках или в долларовых активах.

«Если есть какие-то открытые позиции на фондовом рынке, то их стоит закрыть, так как рынок обрушится еще ниже, и усреднение позиций здесь не поможет», — полагает эксперт.

Также он ожидает в ближайшей перспективе серьезного повышения налоговой нагрузки на бизнес в России, прежде всего, за счет повышения НДС.

Напомним, что после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены нефть подешевела более чем на 25%. Это привело к резкому падению рубля на международном валютном рынке по отношению к доллару и евро.