Пекин, , 05:04 — REGNUM Оборот китайского интернет-поисковика Sogou Inc. в 2019 году достиг $1,17 млрд, что на 4% выше, чем годом ранее, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании не по общепринятым принципам бухгалтерского учета GAAP составила $105 млрд за пришедший год против $113 млрд в 2018 году. Число каждодневных пользователей мобильной клавиатурой Sogou выросло на 9% в годовом исчислении до 464 млн человек в четвертом квартале 2019 года. Приложение распознавания речи компании зафиксировало 802 млн каждодневных запросов.

Генеральный директор Sogou Ван Сяочуань сообщил, что бизнес «умной» техники компании переживает уверенный рост по мере того, как компания наращивает интеграцию ее ключевых возможностей в области искусственного интеллекта в свою продукцию. Компания ожидает, что общая выручка ее в первом квартале 2020 года достигнет $240−260 млрд.