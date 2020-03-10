Петропавловск-Камчатский, , 04:57 — REGNUM Валюта резко подорожала в Камчатских банках в первый рабочий день после празднования 8 Марта.

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Как выяснило региональное ИА Кам 24, самая низкая цена сегодня, 10 марта, за доллар США — 75,6 рубля. В камчатском отделении Сбербанка, например, стоимость американской валюты указана в размере 77, 17 рубля («купить»). Евро в Сбербанке на полуострове продают по 86,5 рубля, купить европейскую валюту можно за 88,29 рубля. В банках клиентам сообщают, что сегодня в течение дня курс может измениться — ЦБ РФ пока не обнародовал средневзвешенный курс валют на 10 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне падения мировых цен на нефть российский рубль резко ослабел по отношению к доллару США и евро.