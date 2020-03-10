Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Принять основные меры для защиты американской экономики от разрушительного влияния эпидемии коронавируса пообещал президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Необходимые действия президент намерен обсудить в Конгрессе во вторник, 10 марта.

«Мы будем обсуждать возможное снижение или облегчение налога на заработную плату, существенное облегчение, очень существенное облегчение», — пояснил Трамп, добавив, что результаты обсуждения будут обнародованы на пресс-конференции 10 марта.

В то время, когда глава Белого дома намерен уменьшить налоги на заработную плату, ведущий экономический советник администрации президента Ларри Кудлоу выступает за конкретные налоговые льготы нуждающимся, займы или прямые субсидии наиболее пострадавшим территориям.