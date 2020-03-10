Нью-Йорк, США, , 04:47 — REGNUM Цена на нефти марки Brent возобновила рост после обвала днём ранее. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель. Таким образом, максимальный рост после падения составил 7%.

Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что самый масштабный за четыре года обвал цен на нефтяном рынке остается в прогнозируемом коридоре.

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