Благовещенск, , 04:54 — REGNUM На софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда среднего медицинского персонала и врачей правительство России выделяет регионам 18,5 млрд рублей.

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Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства поступят из федерального ФОМС территориальным фондам. Если регионам не хватит выделенных бюджетных средств, то ФФОМС должен будет дополнительно перевести территориальным фондам деньги из резерва, пишет РБК.

Согласно опубликованному документу, Москва получит 2,7 млрд рублей, Приамурье получит 15,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ФОМС Москвы опровергли сообщения об ограничениях на лечение иногородних.