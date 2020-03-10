Нью-Йорк, США, , 04:38 — REGNUM Цена на нефти марки WTI выросла после масштабного обвала. Об этом говорят данные торгов.

Уточняется, что на момент 1:58 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки WTI в апреле подорожали до 31,69 доллара за баррель.

Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что обвал цен на нефтяном рынке находится в прогнозируемых пределах.

Читайте ранее в этом сюжете: Ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза — Новак