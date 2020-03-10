Южно-Сахалинск, , 04:41 — REGNUM Сахалинская область стала единственным регионом Дальнего Востока, вошедшим в ТОП-8 российских субъектов с высоким уровнем экономического здоровья.

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Рейтинг составили рейтинговое агентство «Эксперт РА» и «Росконгрес». По данным Известий, индекс островного региона составил 97%. Для сравнения индекс Москвы — 98%.

При составлении рейтинга эксперты учитывали замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат, активность строительного рынка. Составители рейтинга отметили, что Сахалинская область показала наилучшую динамику в стране, прибавив 59% и вплотную приблизившись по показателям к столице государства. Регион богат сырьем, что не только влияет на темпы экономического роста, но и притягивает инвестиции. На высокую оценку повлияло и отсутствие у региона госдолга, рост реальных доходов населения, розничной торговли, объёма платных услуг жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалинской области за 2019 год заработали 334 млрд рублей.